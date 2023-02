(Di sabato 18 febbraio 2023) Nel corso della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera la prima ministra finlandesesottolinea che 'Per il mio Paeseè undi. Non abbiamo cambiato ...

: 'Per noi entrare nella Nato è un atto di pace' "Per noi è un atto di pace entrare nella Nato", ha detto la premier finlandese, intervenendo alla conferenza sulla sicurezza di ...Nel corso della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco di Baviera la prima ministra finlandesesottolinea che 'Per il mio Paese entrare nella Nato è un atto di pace. Non abbiamo cambiato idea. Vogliamo far parte della Nato insieme alla Svezia'. E aggiunge che, esprimendo tale ...

Sanna Marin: “La Finlandia vuole entrare nella Nato insieme alla Svezia” Agenzia Nova

Vertice di Monaco, Sanna Marin: "Per la Finlandia entrare nella Nato è un atto di pace, non abbiamo cambiato idea" TGCOM

Sanna Marin: vogliamo entrare nella Nato con la Svezia Agenzia askanews

Sanna Marin Amata più dagli stranieri che dai finlandesi. A breve può saltare Affaritaliani.it

Sanna Marin Ulf Kristersson il processo di adesione alla NATO sarà ... TRT

La guerra in Ucraina non sarebbe avvenuta "se avessimo reagito" all'annessione illegale della Crimea da parte della Russia nel 2014. È ...E' netta Ursula von der Leyen alla conferenza di Monaco: "Quello che dobbiamo fare è chiarire che noi non accetteremo mai una guerra imperialista e che non accetteremo che il presidente Putin calpesti ...