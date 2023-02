San Marzano sul Sarno | il sindaco | “Con telecamere città sicura”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Con le ultimeinstallate inrafforziamo la copertura del territorio, soprattutto in zone sensibili come scuole, parchi, attività commerciali, strade e aree sportive. Sonoche serviranno a scoraggiare chi non rispetta le regole e il bene comune. Le immagini sono a disposizione della polizia municipale e delle altre forze dell’ordine. Non si tratta certo di un risultato definitivo – ha precisato la sindaca – , ma di un passaggio importante, che vogliamo continuare a seguire, intercettando le opportunità che nasceranno dai prossimi bandi ministeriali”. E’ quanto dice, in una nota, la sindaca di Sansul(Salerno), Carmela Zuottolo. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il vicee assessore delegato alla Polizia ...