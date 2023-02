Samsung Galaxy S23+ | già in offerta su Amazon con uno sconto del 18%

(Di sabato 18 febbraio 2023) Qualora foste in cerca di uno smartphone premium Android dotato di un comparto fotografico top di gamma e alimentato da un processore capace di assicurare prestazioni davvero eccellenti e super rapide, allora non potete farvi scappare l’sudi oggi, 18 febbraio, del nuovo(versione italiana). Il dispositivo lo potete acquistare con unodel 18% al prezzo di 1.007,28 euro (invece di 1.229 euro di listino) nelle quattro bellissime colorazioni Cream, Green, Lavender e Phantom Black e nel taglio di memoria 8GB di RAM e 256GB di storage interno. L’, inoltre, prevede incluso nel prezzo anche il caricatore. La disponibilità del nuovissimoè immediata ed è ...

Il colosso di Seul ha rilasciato l'aggiornamento di sicurezza di febbraio 2023 per iNote 10 e Note 10+ in vari Paesi. L'upgrade potrebbe estendersi a più mercati nelle prossime settimane. Stando a quanto riportato da ' SamMobile ', l'ultima release software per i ...Ci sono problemi di batteria dopo l'aggiornamento One UI 5.1 sui primi dispositivisupportati . Nel corso della settimana che volge al termine, molti dispositivi hanno già compiuto il grande passo verso l'interfaccia utente rinnovata e per questo motivo si tirano già ...

In occasione del lancio dell’attesissimo Galaxy S23, Cellularline ha ideato una serie di articoli pensati per soddisfare ogni esigenza di design, ...Samsung Galaxy S23, S23+ e S23 Ultra in sconto per il weekend sullo store ufficiale: risparmi fino a 240€ con il nuovo coupon!