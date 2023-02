Sampdoria | Stankovic | «Siamo in crescita | credo alla salvezza»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Bologna Dejan, allenatore della, ha parlato prima del match di Serie A contro il Bologna ai microfoni di DAZN. Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato. LE PAROLE – «Stiamo crescendo, malgrado gli episodi sfortunati. Ma questo è il calcio. Cipreparati per questa partita. Vogliamo fare il salto di qualità in casa nostra, davanti ai tifosi. Abbiamo ricevuto un abbraccio caloroso da loro, hanno incitato i ragazzi. I miei calciatori si sono dimostrati ragazzi di spessore e valore, veri uomini. Alleno un gruppo che non vuole mollare. Thiago Motta? Il suo calcio è fluido. Cambia, gira. Anche se parte con una formazione sulla carta, in campo ruota molto. Noi dobbiamo ...

Derby in famiglia tra Dejane Thiago Motta, ex Inter, oggi sulle panchine die Bologna , che si affrontano al Luigi Ferraris di Marassi alle 15. Per i blucerchiati i tre punti sono l'unico obiettivo possibile,...(3 - 4 - 1 - 2): Audero; Murillo, Nuytinck, Amione; Leris, Cuisance, Winks, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. All.BOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Lucumì, Sosa, ...

I convocati del Bologna per la sfida contro la Sampdoria. SQUADLIST Here are the Rossoblù heading down to Genoa tomorrow #SampdoriaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/HICpcVm4nN — Bologna FC 190 ...