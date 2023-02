Sampdoria | Stankovic | «L’Inter ci ha portato via tante energie Ho visto che non eravamo brillanti fin dall’inizio»

(Di sabato 18 febbraio 2023) Dejan, allenatore della, ha parlato al termine del match del campionato di Serie A perso contro il Bologna Dejan, allenatore della, ha parlato a DAZN. SCONFITTA – «Come si fa a dare una risposta a tutto questo…ci havia. Hoche nonfin. Non è successo però nulla di ecla. Siamo andati sotto per la bravura di Soriano. Le forze fresche hanno cambiato la partita. E poi gli episodi che non ci vanno a favore. Al novantesimo lasci i punti invece di prenderli tutti. Si possono sbagliare i rigori, è dura da accettare. Sapevamo anche noi che questa era la partita ...

Thiago Motta si aggiudica la sfida contro l'amico e torna al successo. Per i blucerchiati altra sconfitta dolorosa in chiave salvezza. Skorupski para anche un rigore ...GENOVA - Beffa nel finale per la Sampdoria, punita al 90' da un gol di Orsolini che ... Occasione sprecata nella corsa salvezza per i liguri di Dejan Stankovic, che recriminano per il rigore sbagliato ...