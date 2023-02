Sampdoria-Bologna LIVE 0-0

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 23ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Irrati. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Dejan Stankovic, allenatore della, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro ilDejan Stankovic, allenatore della, ha parlato prima del match di Serie A contro ilai microfoni di DAZN. Le dichiarazioni del tecnico blucerchiato. LE PAROLE ...

Diretta Sampdoria - Bologna (0-0) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Sampdoria-Bologna, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Sampdoria Bologna LIVE: la cronaca del match in diretta Samp News 24

Ore 15 Sampdoria-Bologna | Video Sport Mediaset

I convocati del Bologna per la sfida contro la Sampdoria. SQUADLIST Here are the Rossoblù heading down to Genoa tomorrow #SampdoriaBologna #WeAreOne pic.twitter.com/HICpcVm4nN — Bologna FC 190 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...