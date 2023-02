Sampdoria-Bologna 1-2 | Orsolini stende la Doria

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Ilsi impone nel finale 2-1 sulla, grazie a un supergol di, nella gara valida per la 23esima giornata di Serie A. Un risultato che proietta la squadra di Thiago Motta al settimo posto in classifica a 32 punti, scavalcando momentaneamente Udinese e Torino. Una sconfitta che invece brucia per la formazione di Stankovic che resta a 11 punti penultima in classifica. Stankovic per la sfida di Marassi ritrova Leris dopo la squalifica, e in attacco concede spazio al tandem Lammers-Gabbiadini con Djuricic alle loro spalle, mentre Thiago Motta recupera Lucumì dalla squalifica ma perde Arnautovic. La prima vera occasione è per ino al 6?: lancio profondo di Cuisance per Gabbiadini che da solo davanti al portiere calcia sopra la traversa. La risposta del ...

Dejan Stankovic, allenatore della, ha parlato al termine del match del campionato di Serie A perso contro ilDejan Stankovic, allenatore della, ha parlato a DAZN. SCONFITTA ...Commenta per primo Dejan Stankovic ha rimproverato la sua squadra per gli errori commessi nella sfida contro il: 'La superficialità a questi livelli non è permessa. Non voglio analizzare a mente calda. Se hai un avversario che tira bene col mancino, lo devi mandare sul piede debole. Non voglio accusare ...

Sampdoria-Bologna 1-2, gol e highlights. Decide Orsolini al 90', Motta torna a vincere Sky Sport

La Sampdoria sprofonda, Orsolini premia il Bologna - Calcio Agenzia ANSA

Sampdoria-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2: decide Orsolini con una magia al 90' - Sportmediaset Sport Mediaset

Sampdoria - Bologna (1-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Il Bologna vince 2-1 al 'Ferraris' contro la Sampdoria nel match valido per la 23/a giornata di Serie A e balza al settimo posto in classifica con 32 punti, ...Thiago Motta si aggiudica la sfida contro l'amico e torna al successo. Per i blucerchiati altra sconfitta dolorosa in chiave salvezza. Skorupski para anche un rigore ...