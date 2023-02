Sampdoria-Bologna 0-1 LIVE | tiro di Barrow | Audero para

(Di sabato 18 febbraio 2023) Al Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Ferraris, lae ilsi affrontano per la 23esima giornata della Serie A 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il difensore centrale delsi è infortunato durante il primo tempo del match di 'Marassi' tra i rossoblù e la. Un problema muscolare alla coscia sinistra per l'austriaco, che prima ...Al Ferraris, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Ferraris, lae ilsi affrontano per la 23esima giornata della Serie A ...

Sampdoria-Bologna, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Serie A: Sampdoria-Bologna 0-1 LA DIRETTA Agenzia ANSA

Sampdoria-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Diretta Sampdoria - Bologna (0-1) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Sampdoria-Bologna LIVE 0-1: la sblocca Soriano | Primapagina Calciomercato.com

In avvio Gabbiadini spreca davanti a Skorupski. Chance per Ferguson e Orsolini. Vantaggio dalla distanza di Soriano, rete convalidata dal Var. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul ...Continua la marcia inarrestabile del Napoli capolista. Gli azzurri si sono imposti 2-0 in casa del Sassuolo nel match che ha aperto la 23ma di serie A. In gol Kvaratskhelia e Osimhen. La squadra ...