Samp - Bologna 1 - 2 | Orsolini stende la Doria

Il tiro da lontano dello 0 - 1 e la meraviglia di Orsolini: stregato. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : ...1 - 2, i gol (Video) La reazione della Sampdoria arriva nella ripresa al 66' con il gol su calcio di rigore di Sabiri appena entrato. Penalty centrale del giocatore marocchino che ...

Sampdoria-Bologna 1-2, gol e highlights. Decide Orsolini al 90', Motta torna a vincere Sky Sport

Samp-Bologna, le pagelle: Murru troppi errori, 4,5; Orsolini, una magia da 8 La Gazzetta dello Sport

Serie A, Sampdoria-Bologna 1-2: decide Orsolini con una magia al 90' - Sportmediaset Sport Mediaset

Sampdoria-Bologna: le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

Sampdoria - Bologna (1-2) Serie A 2022 - la Repubblica la Repubblica

Un digiuno lungo due anni interrotto con una rete che vale molto di più. Roberto Soriano, ex Samp, ha sbloccato la gara di Marassi portando il Bologna in vantaggio ma soprattutto ...Abdelhamid Sabiri con un suo gol in Sampdoria-Bologna ed ha spezzato un trend negativo che perdurava da settembre. Abdelhamid Sabiri però ha almeno inverito un trend incredibilmente negativo per la Sa ...