Samantha Cristoforetti | vita privata | biografia e figli

(Di sabato 18 febbraio 2023), originaria di Trento ma nata a Milano il 26 aprile 1977, è una figura poliedrica che vanta titoli come astronauta, aviatrice ed ingegnera. Nel 2014,è stata la prima donna italiana ad entrare negli equipaggi dell’Agenzia Spaziale Europea. Fin da piccola,ha coltivato il sogno di diventare un’astronauta, ispirata dalle partenze degli Space Shuttle e dagli episodi di Star Trek che seguiva in televisione. Ha frequentato il Liceo Scientifico, diplomandosi nel 1996, e successivamente si è laureata in Ingegneria Meccanica presso l’Università di Padova. Dopo aver completato la sua formazione universitaria, ha conseguito una laurea presso l’Università Tecnica di Baviera in Germania nel 2001. In ...