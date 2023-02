Saman | ci mancava l’avvocato del padre | «La famiglia non c’entra | indagate sul fidanzato»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Un nuovo elemento di sdegno si aggiunge alla vicenda diAbbas, la ragazza pakistana uccisa a Novellara la notte tra il 30 aprile e il 1° maggio 2021, dopo essersi opposta a un matrimonio combinato dalla. Ieri sera, nel corso della trasmissione Quarto Grado,Akhtar Mahmood, legale delarrestato in Pakistan per l’omicidio della ragazza e in attesa di una estradizione che sembra non arrivare mai, ha sostenuto che «per noi i colpevoli sono ilo qualcuno della comunità» nella qualeaveva trovato rifugio dopo essere fuggita dalla. Di piùdi Shabbar Abbas, parlando di rapimento, ha accusato «lo Stato italiano» di aver «forzatoa finire la scuola e l’ha portata in questa ...