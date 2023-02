Salto con gli sci | a Rasnov festa tedesca con Wellinger vincitore Lampo Alex Insam | chiude nono

Leggi su oasport

(Di sabato 18 febbraio 2023) In una gara disertata da quasi tutti i big della Coppa del Mondo (ne mancano 10 su 11), sul trampolino normale di(HS97), in Romania, a imporsi è Andreas. Il tedesco coglie la seconda vittoria dell’anno, ma ce la fa di poco e anche con una buona dose di capacità di sfruttare la sorte favorevole toccatagli. 240.4 il suo punteggio finale, frutto dei 94 e 99 metri com 116.6 e 123.8 punti nelle due serie caratterizzate da una certa variabilità di vento. Si infrange su un muro lungo due decimi la rimonta di Ziga Jelar: lo sloveno, ad ogni modo, è l’unico a fermare l’egemonia odierna della Germania. Per lui gran rimonta: dopo i 91.5 metri e 112 punti della prima serie arrivano i 98.5 e 128.2 della seconda, il che gli vale un totale di 240.2 che lo porta vicinissimo a diventare il secondo sloveno dopo Anze Lanisek a trionfare nella ...