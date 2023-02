Salone del Libro | Sgarbi | «Totalitarismo di sinistra Hanno tutti i candidati | ma fanno le vittime»

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il meccanismo è sempre lo stesso: aoccupano tutto e poipure le. A sottolineare come lo schema si applichi in toto anche alle polemiche di questi giorni intorno aldelè il sottosegretario alla Cultura, Vittorio, che parla di una «situazione onestamente complessa», nella quale ormai la nomina del direttore «sembra essere un premio di consolazione». Dunque, difficile dire come andrà a finire. Ma una cosa è certa: «Il ministero non ha fatto proposte». Il totoper ildelInsomma, nessuno ingerenza politica del centrodestra come ha sostenuto lo scrittore Paolo Giordano, motivando il suo passo indietro rispetto alla possibilità di andare a ricoprire quel ruolo, per il ...