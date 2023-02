Salisburgo-Roma | tifoso romanista invalido aggredito dalla polizia locale

(Di sabato 18 febbraio 2023) Episodio bruttissimo avvenuto al termine della partita di Europa League tra. Si apprendeGazzetta dello Sport che laaustriaca hafisicamente diversi tifosinisti presenti all’esterno dello stadio. Tra i colpiti, c’è un uomo di 60 annial 100%. Si trovava in Austria insieme al figlio per seguire lacontro il. Il motivo dell’aggressione dellasarebbe che i supportersnisti stavano battendo con le mani sui vetri di una delle navette che avrebbe dovuto riportarli ai parcheggi di scambio. Durante la carica, l’uomo – con tanto di stampelle – è stato malmenato dai poliziotti mentre il figlio, nel tentativo di soccorrere il ...

- Verona 1 (ore 20.45) Incontro valevole per la ventitreesima giornata di Serie A. La squadra di Mourinho in settimana ha perso di misura contro ilnella gara di andata dello ...

"Com'è misera la vita negli abusi di potere…" pic.twitter.com/gbUVx6gy5X — Roma Club New York (@romaclubnyc) February 17, 2023 Prima e durante la gara non si erano riscontrati episodi di violenza e co ...Come documentato da alcune immagini circolate sul web, ci sarebbe anche un uomo disabile tra i tifosi della Roma caricati dalla polizia austriaca dopo ...