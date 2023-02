Salisburgo-Roma | la denuncia | “picchiato tifoso disabile” | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 18 febbraio 2023) Una brutta vicenda nel mondo del calcio, in occasione della partita di Europa League tra. La gara si è conclusa sul risultato di 1-0 e la squadra di Mouriho sarà chiamata a ribaltare il punteggio nella sfida di ritorno all’Olimpico. Un fatto di cronaca è salito alla ribalta, ladi un’aggressione ad un padree il figlio minorenne. Al termine della partita un gruppo di sostenitori giallorossi è stato bloccato dalla polizia locale. Arriva l’ultimo autobus, ma le porte non si aprono. Alcuninisti cominciano a battere contro i vetri per sollecitare l’autista. “E a questo punto la polizia ci ha caricato. Mi hannoe hanno trattato mio figlio di 16 anni come un criminale”. A raccontare aToday è Marco Monaci, ...