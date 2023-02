Salento | accusa | evasori fiscali da un milione di euro complessivamente Guardia di finanza

(Di sabato 18 febbraio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Nell’ambito dell’attività di controllo economico del territorio, i Finanzieri della Tenenza di Porto Cesareo hanno individuato un ristorante del luogo ed un bar operante nel comune di Veglie, entrambi risultatitotali per talune annualità, non avendo ottemperato agli obblighi dichiarativi ai finie al versamento delle imposte dovute. I controlli condotti dalle Fiamme Gialle hanno preso avvio da una mirata analisi di rischio e dalle risultanze delle banche in uso al Corpo, nonché da qualificati elementi informativi raccolti sul territorio. Sono state, quindi, avviate specifiche attività ispettive che hanno permesso di ricostruire, attraverso l’esame della documentazione contabile, ricavi integralmente sottratti a tassazione per oltre 190.000 ...

Salento, accusa: evasori fiscali da un milione di euro ... Noi Notizie

