Ruta del Sol | Pogacar fa 50! Mas si arrende | Rota ottimo terzo

(Di sabato 18 febbraio 2023) E fanno 50, dove per 50 si intende le vittorie in carriera. Il fatto è che Tadejha raggiunto questa ragguardevole cifra ad appena 24 anni e cinque mesi… Una carriera da professionista ...

E domenica, salvo sorprese, vincendo la classifica finale dellaSol farà 51. La quarta frazione della corsa spagnola, traguardo a Iznajar dopo 165 km, è stata parecchio combattuta e nel ......sono stati condivisi sul profilo Instagram della conduttrice) in coppia con Maria Teresa. 'Le ... Da segnalare, infine, anche una sua pubblicazione: la conduttrice è anche autricelibro Santo ...

Il Team UAE-Emirates non si ferma più: terza vittoria consecutiva, esulta Tim Wellens Eurosport IT

Ruta del Sol - Pogacar scatta anche oggi! Va su come una fionda: solo Enric Mas lo segue Eurosport IT

Ruta del Sol - Wellens se ne va sul pavé, Battistella 3°: Pogacar controlla, gli highlights Eurosport IT

Ruta del Sol - Pogacar demolisce tutti anche a Alcalá la Real e manda in estasi Magrini e Gregorio: rivivi la gara in 3' Eurosport IT

Pogacar domina alla Ruta del Sol: pipa in bocca e valori (già) da Tour BiciDaStrada.it

Il belga Tim Wellens ha vinto la 3/a tappa della Vuelta Andalucia-Ruta del Sol di ciclismo, disputata oggi da Alcalá de Guadaira a Plaza Alameda de la Cruz e lunga 160 chilometri. La frazione odierna, ...Wellens se ne va sul pavé, Battistella 3°: Pogacar controlla, gli highlights RUTA DEL SOL - Niente tre su tre per Tadej Pogacar che è rimasto in gruppo senza rifare, in marcatura dei suoi rivali in sa ...