Russia | scomparso detenuto politico Pivovarov | l' allarme di Amnesty

L'oppositore Andrei Pivovarov, detenuto inper ragioni politiche, ènel trasferimento da una struttura detentiva all'altra a metà gennaio scorso. Pivovarov, 41 anni, direttore dell'organizzazione 'aperta' finanziata da ...L'oppositore Andrei Pivovarov, detenuto inper ragioni politiche, ènel trasferimento da una struttura detentiva all'altra a metà gennaio scorso. Pivovarov, 41 anni, direttore dell'organizzazione 'aperta' finanziata da ...

Russia, scomparso detenuto politico Pivovarov: allarme di Amnesty Adnkronos

Morto per “suicidio” l’ex numero due della polizia politica russa: il generale Makarov er... Il Riformista

Russia, «suicida» l’ex vicecapo della polizia politica. Continua la serie di morti misteriose Corriere della Sera

Nuova morte sospetta in Russia, generale suicida: era ex vicecapo del dipartimento per la lotta all'estremismo la Repubblica

Putin è morto Le teorie e le conferme sul leader del Cremlino: dalla malattia al clone ilmessaggero.it

(Adnkronos) – L’oppositore Andrei Pivovarov, detenuto in Russia per ragioni politiche, è scomparso nel trasferimento da una struttura detentiva all’altra a metà gennaio scorso. Pivovarov, 41 anni, dir ...I funerali di Giovanni Scalvini saranno celebrati lunedì 20 febbraio, alle 10:00 nella chiesa parrocchiale di Ponte San Marco. La salma riposa ora nella Casa funeraria di via Quintino Sella 9, a Calc ...