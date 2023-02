Rush primarie | scoppia il caso Caserta Schlein “sente” la vittoria

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 febbraio 2023) Sulla carta mancano ancora Lazio e Lombardia all’elenco dei circoli che hanno gia’ votato per eleggere il segretario o la segretaria del Partito Democratico. Alle due federazioni regionali sono state accordati sette giorni in piu’ per completare le operazioni di voto in virtu’ delle elezioni regionali. Tenere i due voti in contemporanea sarebbe stato, infatti, un aggravio di lavoro per circoli territoriali gia’ provati dalla lunga fase congressuale e con risorse centellinate. Ed è stato per rispondere al grido d’aiuto dei segretari dei circoli che il garante della fase congressuale, Enrico Letta, ha accettato di far slittare il giorno delledal 19 al 26 febbraio. Cosi’, la chiusura del congresso dei circoli segnera’ anche l’inizio della volata finale verso ledel 26 febbraio. A preoccupare, tuttavia, non e’ solo il carico di lavoro ...