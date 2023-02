Ruby ter | Travaglio ad Accordi&Disaccordi Nove | “Berlusconi ha continuato a pagare le Olgettine per evitare che dicessero la verità”

(Di sabato 18 febbraio 2023) “ha fatto diventare ricchi quelli che sono andati in galera al posto suo o che sono stati in silenzio“. Così Marconel suo intervento ad ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Andrea Scanzi, ha risposto a una domanda del conduttore che gli chiedeva perché l’ex Cavaliere non fosse mai finito in carcere nonostante i numerosi processi e a dispetto del fatto che molti politici di Forza Italia a lui vicini, come ad esempio Cesare Previti e Marcello Dell’Utri, fossero stati condannati in via definitiva. “Il bello è cheha fatto diventare ricchi non solo i giornalisti, che giustamente stipendiava, ma anche tutti quelli che sono andati in galera al posto suo oppure pagando colpe che aveva anche lui. – ha spiegato il direttore ...

18 Febbraio 2023 Il palco negli ultimi giorni della settimana è quasi tutto per Silvio Berlusconi, assolto al processo: "il fatto non sussiste". Questo il risultato di un processo durato per undici lunghi anni, nel quale magistratura e politica si sono intersecate fino a stancare perfino gli appassionati ...E' un derby, non soltanto a livello geografico, anche del cuore. Almeno, per Berlusconi - che dopo aver gioito per l'assoluzione nel processovuole farlo anche per motivi calcistici - e per Galliani, che per la prima volta ospiteranno il Milan da avversari in una partita ufficiale della loro nuova avventura col Monza. Squadra che ...

Dopo l'assoluzione "tecnica" perché le frequentatrici e i frequentatori delle "cene eleganti" di Arcore dovevano essere sentiti, ai processi Ruby e Ruby-bis, come indagate/i e non come testimoni della ...