Ruba indumenti da un negozio del centro | arrestato

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Polizia di Stato ha intercettato edin flagranza di reato un 33enne tarantino perché presunto responsabile del reato di furto aggravato. Durante i quotidiani servizi antirapina, i Falchi della Squadra Mobile hanno notato un individuo che da Piazza Maria Immacolata si dirigeva velocemente, a piedi, verso Via Berardi con in mano numerosi capi di vestiario. Il soggetto, riconosciuto per i suoi precedenti di polizia, alla vista degli operanti, ha dapprima tentato di darsi alla fuga, poi ha consegnato spontaneamente n. 7 maglie, ammettendo di averle sottratte, poco prima, all’interno di undi abbigliamento di Via Di Palma. I poliziotti hanno rinvenuto addosso al 33enne anche una pinza-tronchese lunga 19 cm, utilizzata dallo stesso per rimuovere le placche antitaccheggio fissate sugli abiti. I colleghi hanno raggiunto il ...