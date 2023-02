Roscigno | il senatore Gasparri | “Il Governo al lavoro per tutelare famiglie | imprese e lavoro” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – “Ilalper”. Così ilMaurizio, in una intervista esclusiva alla nostra emittente anteprima 24, sulla questione cessione crediti , sconto in fattura e Superbonus. Il, ospite del sindaco del Comune di, Pino Palmieri, in un incontro sulla politica e i giovani e la caccia nelle aree protette che si sta svolgendo in queste ore nella cittadina alburnina, ha affrontato anche altri temi di attualità tra cui le difficoltà che attraversano i comuni Aree Interne. L'articolo proviene da Anteprima24.it.