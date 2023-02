Rosa Chemical senza tatuaggi

(Di sabato 18 febbraio 2023)dubbio la rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo. La sua canzone è una hit (e la prossima estate la balleremo tutti), ha fatto parlare con le sue provocazioni e probabilmente è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso nel matrimonio fra Chiara Ferragni e Fedez. Pseudonimo di Manuel Franco Rocati,è un rapper nato il 30 gennaio 1998 a Grugliasco in provincia di Torino e il suo nome d’arte è un tributo alla madree alla band MyRomance. Si definisce s3ssualmente fluido, anche se il suo orientamento sessuale è etero. “Sono artista, writer, tatuatore, grafico, direttore artistico, cantante, podologo. Studio il piede, sono uno scienziato del piede. È arte anche quella“. Proprio in merito ai piedi, il cantante ha ...

Eccolo il vero Made in Italy , quello che puresi è dimenticato di citare. Ed ecco anche il definitivo monologo di Sanremo, che non abbiamo ascoltato e che forse non ascolteremo mai: ...Com'è successo con, la cui esibizione con Fedez ha poi scatenato un vero putiferio. 'Non è colpa dima di chi ritiene che la musica sia solo performance e manda in scena ...

Sanremo 2023, Renato Zero contro Rosa Chemical: la colpa è di chi lo fa cantare Il Tempo

Rosa Chemical, il bacio con Fedez e il precedente di 8 anni fa: «La storia è stata ingigantita, mi scandalizzano i bigotti» Open

Rosa Chemical non sa chi è Mattarella, Selvaggia Lucarelli: “Scandalizza la tua ignoranza più che il bacetto noioso" TorinoToday

Dopo Sanremo 2023, Blanco indagato, esposto su Fedez e Rosa Chemical RaiNews

L'associazione Pro vita & Famiglia ha depositato l'atto alla Procura di Imperia. E la Lega presenta un esposto all'Agcom sul Festival: "Indegno per chi paga il canone" ...Sono ormai giorni in cui non si parla d’altro che della presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni. La causa sembrerebbe essere proprio il ...