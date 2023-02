(Di sabato 18 febbraio 2023)vince da protagonista, ma non è contento . Due assist per il portoghesepartita vinta per 2 - 1 dal suo Al - Nassrl'Al - Taawon. Tre punti fondamentali per i gialloblù che ...

vince da protagonista, ma non è contento . Due assist per il portoghesepartita vinta per 2 - 1 dal suo Al - Nassr contro l'Al - Taawon. Tre punti fondamentali per i gialloblù che ...... è un punto di riferimento, ma anche i genitori hanno avuto un ruolo determinantesua ... Il mio idolo però è Cristiano: un grande personaggio, un vincente sul campo, serio e concentrato ...

Ronaldo nella bufera: urla in campo contro l'arbitro, un gesto fa infuriare i tifosi Corriere dello Sport

Errore clamoroso di Cristiano Ronaldo, ma è il più furbo di tutti: lo ... Fanpage.it

Cristiano Ronaldo ancora decisivo: due assist, l'Al Nassr vince 2-1 Tuttosport

Napoli, Osimhen nella storia della Serie A: meglio solo CR7 e Ronaldo Calcio in Pillole

Solo CR7 e Ronaldo meglio di Osimhen: nigeriano da record in Serie A Sport del Sud

Ronaldo vince da protagonista, ma non è contento. Due assist per il portoghese nella partita vinta per 2-1 dal suo Al-Nassr contro l'Al-Taawon. Tre punti fondamentali per i gialloblù che raggiungono i ...Dopo la rete in Sassuolo-Napoli, però, Osimhen è entrato nella storia della Serie A ... dietro solo a due fenomeni come Ronaldo Nazário e Cristiano Ronaldo. Un gol ogni 124', questa è la media con cui ...