Roma Termini Far West | gli albergatori | “Situazione fuori controllo | lo Stato ci ha abbandonati”

(Di sabato 18 febbraio 2023), 18 feb – La Capitale sempre più, glidella zona dilanciano l’allarme sulle mancate condizioni di sicurezza della città: “Se continua così, rischiamo di chiudere tutti“. Rapine, aggressioni e accoltellamenti sono all’ordine del giorno, tutte queste violenze risentono anche sugli affari degli alberghi e delle attività commerciali della stazione. La massiccia presenza di immigrati è sicuramente uno dei fattori che più influiscono sulla condizione in cui si trova la zona, i casi di cronaca si susseguono a cadenza più che regolare, trasformando il territorio intorno alla stazione in un girone infernale dantesco.nel caos assoluto Il Comitato degli ...

Serve molto di più instrutturali, per questo volevamo lanciare un appello al Governo con ... Ci sarà un sit - in e un flash mob a. Le nostre azioni di piazza servono a sensibilizzare l'...

Un girone infernale intorno alla stazione più importante della Capitale. Gli operatori denunciano: "La situazione è fuori controllo e ci sentiamo abbandonati". C'è chi non si arrende ma chiede che l'a ...