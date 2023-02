Roma sorvegliata speciale | gli anarchici ancora in piazza

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Tre piazze con l'obiettivo di manifestarea favore di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Oggi, a, glidovrebbero essere presenti (non è chiaro se contemporaneamente) dalle 19 aTrilussa, Campo de' Fiori e Largo Argentina. I presidi sono previsti in luoghi diversi della città e, forse, nelle intenzioni degli organizzatori potrebbero trasformarsi in cortei non autorizzati. Come sempre, in Questura non è arrivato alcun preavviso. La propaganda dell'iniziativa è stata affidata ad un volantino che invita alla mobilitazione «al fianco di Alfredo». Il mantra è sempre lo stesso: «Fuori Alfredo dal 41 bis». «Le bugie dei media servono ad abbassare la tensione - si legge nel volantino - Dopo 4 mesi di sciopero della fame, Alfredo è in gravi condizioni di salute. Lo vogliamo subito fuori dalla ...