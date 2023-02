Roma | si rompe pedana del bus e alunno disabile non può scendere | compagni di classe rinunciano alla gita

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 18 febbraio 2023) Doveva essere una bellissima, quella cui pensavano di vivere alcuni studenti provenienti da L’Aquila. In realtà, diquel giorno hanno visto poco o niente. Sul bus dove viaggiavano, si è rotta improvvisamente laelettronica per farun proprio compagno diin sedia a rotelle, costringendolo di fatto a restare sul mezzo per tutto il tempo delle varie visite guidate. Una situazione che idinon hanno accettato, rinunciandoe quindi rimanendo accanto al proprio amico per non lasciarlo solo. Ididiper star vicino ...