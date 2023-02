(Di sabato 18 febbraio 2023) Brutta disavventura per undellae per il figlio sedicenne, entrambi presenti aper assistere alla sfida tra i giallorossi e gli austriaci. Al termine delle gara è ...

Brutta disavventura per un tifoso delladisabile e per il figlio sedicenne, entrambi presenti a Salisburgo per assistere alla sfida tra i giallorossi e gli austriaci. Al termine delle gara è scattata una carica della polizia, che li ha ...Episodioal termine di Salisburgo -, quando la polizia austriaca ha picchiato un tifoso giallorosso disabile al 100% in stampelle e suo figlio minorenne, trattato come un delinquente. Circola il ...

Roma, shock per il tifoso disabile pestato a Salisburgo: cosa succede adesso, le reazioni Corriere dello Sport

Un romanista con le stampelle e il figlio sedicenne sono rimasti coinvolti in un parapaglia al termine della gara di Europa League ...Tensioni fuori dallo stadio ieri sera in occasione della partita di Europa League Salisburgo Roma. Ma al di là del risultato sul campo, che ha visto uscire sconfitti i giallorossi per 0-1 (ci sarà ade ...