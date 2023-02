Roma | Dybala in sospeso | la Joya chiede garanzie

Nonostante l'arrivo di Paulo, il reparto offensivo dellafa fatica a trovare la via del gol. L'attacco giallorosso è l'ottavo in Italia (29 reti). Bene, invece, sulle palle inattive (13 in Serie A e 4 in Europa): ...Non bluffava Mourinho quando nel post - gara di- Cremonese provava a spiegare il motivo per il quale aveva deciso di preservare inizialmente: "Devo prendere una decisione. Ma se rischio egioca, magari vinciamo in coppa ma poi ...

Si disputerà domenica 19 febbraio la partita tra Roma e Verona: info sulla partita, probabili formazioni e pronostico della gara ...L’attaccante argentino si ferma per un affaticamento muscolare Se la gioia è questione di istanti, la Joya – si spera – dovrebbe durare assai di più. Quanto basta, almeno, per traghettare la Roma vers ...