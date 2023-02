Roma | clochard muore su una panchina a Testaccio | aveva solo 44 anni

(Di sabato 18 febbraio 2023) Ancora un senzatetto morto in strada a. Stavolta è toccato a Florian, 44enne di origine russa, morto su una. L’uomo è stato trovato senza vita questa mattina davanti alla chiesa di Santa Maria Liberatrice. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 9:30 da parte di alcuni passanti. Ilera seduto nella, tra piazza Santa Maria Liberatrice e il giardino Famiglia di Consiglio, a poca distanza dall’area attrezzata per bambini. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che da due mesi viveva nel quartiere. Florian era una persona loquace e amata dai residenti del quartiere, che si erano interessati a lui, cercando di aiutarlo. La salma è stata coperta con un ...

'Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici'. Le parole dette da sottolineano l'importanza di una vera amicizia come quelle che l'uomo instaura con i suoi simili ma ...

