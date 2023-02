Robinho | il governo chiede l' esecuzione della pena in Italia L' ex Milan deve scontare 9 anni per stupro

... sconterà i 9 anni per violenza sessuale in Brasilecondannato per stupro, mandato d'arresto internazionale per l'ex attaccante del Milan, illo vuole in Italia Le autorità ...Ilitaliano ha chiesto al Brasile che venga eseguita la condanna a nove anni di reclusione a carico dell'ex calciatore, condannato in Italia in via definitiva a nove anni di carcere per ...

Il governo italiano ha chiesto al Brasile che venga eseguita la condanna a nove anni di reclusione a carico dell'ex calciatore Robinho, condannato ...Il calciatore brasiliano e un suo amico, sono stati condannati in Italia per lo stupro di una giovane ragazza. La giustizia italiana richiede così "l'esecuzione della pena di nove anni di reclusione" ...