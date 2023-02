Rivoluzione Inter | squadra giovane e sostenibile | i prescelti di Ausilio ? TS

(Di sabato 18 febbraio 2023) L’in estate è pronta a operare una piccola. La società punta a ringiovanire la rosa e ad abbassare il monte ingaggi. L’obiettivo resta quello di continuare a vincere, adottando però una filosofia più. Come riportato da Tuttosport sono diversi i calciatori che Pierosta osservando con attenzione.GIOVANILE ? Le difficoltà economiche dell’sono sotto gli occhi di tutti. L’obiettivo è ringiovanire lae abbassare il monte ingaggi. Tra i sacrificabili ci sono i nomi di Denzel Dumfries e Robin Gosens. L’olandese è l’indiziato numero uno per rimpinguare le casse del club, soprattutto visto il grandeesse che c’è nei suoi confronti. Per sostituirlo Pieroha messo gli ...

...League da protagonista e giocarsi al meglio le proprie chance in Coppa Italia contro l'per ... Lache dalla prossima estate è destinata ad investire la Juventus passa pure da una ...... ipotizzando unaestiva. Sia Neymar che Lionel Messi, infatti, potrebbero lasciare ... In prima fila l'Miami che ha fra i proprietari David Beckham ed è allenato dall'ex United Phil ...

Tuttosport: "Inter, rivoluzione giovani: Bakker al posto di Gosens, Musah se parte Brozovic" TUTTO mercato WEB

Calciomercato Inter, rivoluzione in estate: quattro nomi sul taccuino Fantacalcio ®

Rivoluzione Inter, da Smalling a Kessie: Marotta e Ausilio al lavoro su 4 innesti low cost fcinter1908

Da Kessie a Smalling: rivoluzione Inter. Spezia, Semplici dopo la Juve Eurosport IT

INTER, ARIA DI MEZZA RIVOLUZIONE: I QUATTRO OBIETTIVI - Sportmediaset Sport Mediaset

“Kessie, Pereyra, Soyuncu e Smalling: l’Inter si rifà in 4” titola in prima pagina l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Skriniar e Brozovic sono in uscita - si legge - Tra parametri zero e… ...CALCIOMERCATO - La Juventus sta studiando un piano di ridimensionamento nel caso in cui i guai giudiziari dovessero proseguire.