Risparmio energetico - Per le Case un impegno imprescindibile (Di sabato 18 febbraio 2023) Il 18 febbraio è la Giornata Internazionale del Risparmio energetico. L'evento nasce nel 2005 nel quadro delle iniziative di sostegno del protocollo di Kyoto, il primo trattato internazionale contro il surriscaldamento del pianeta, e da allora ha assunto un ruolo di primo piano nel promuovere, tra i cittadini, piccole azioni quotidiane per ottimizzare e ridurre i consumi di energia. Nel tempo, però, anche le aziende hanno voluto parteciparvi con programmi specifici per dimostrare il loro impegno ambientale. Non è stato da meno il settore automobilistico, da anni alle prese con la necessità di dare una svolta alla propria "responsabilità sociale d'impresa", varando misure volte a migliorare non solo la propria impronta ambientale, ma anche - se non soprattutto - la propria struttura dei costi. Taglio i consumi, riduco i costi. Le ... Leggi su quattroruote (Di sabato 18 febbraio 2023) Il 18 febbraio è la Giornata Internazionale del. L'evento nasce nel 2005 nel quadro delle iniziative di sostegno del protocollo di Kyoto, il primo trattato internazionale contro il surriscaldamento del pianeta, e da allora ha assunto un ruolo di primo piano nel promuovere, tra i cittadini, piccole azioni quotidiane per ottimizzare e ridurre i consumi di energia. Nel tempo, però, anche le aziende hanno voluto parteciparvi con programmi specifici per dimostrare il loroambientale. Non è stato da meno il settore automobilistico, da anni alle prese con la necessità di dare una svolta alla propria "responsabilità sociale d'impresa", varando misure volte a migliorare non solo la propria impronta ambientale, ma anche - se non soprattutto - la propria struttura dei costi. Taglio i consumi, riduco i costi. Le ...

