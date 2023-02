Riproducono l’arresto di Messina Denaro per i festeggiamenti di carnevale | la scena è curata in ogni dettaglio – video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 febbraio 2023) Lain: passamontagna, giubbotti antiproiettili con tanto di scritta SWAT (le squadre d’assalto speciali americane), montone e cuffia chiara. Talmenteche è impossibile non capire subito cosa riproduce: la cattura del boss Matteo. La messin, impressionante per l’attenzione ai dettagli, è stata organizzata dagli abitanti di Borgotaro, comune di nemmeno 7mila abitanti in provincia di Parma, in occasione del. Iin questo piccolo centro emiliano sono da sempre molto partecipati, un’occasione in cui i cittadini danno sfoggio della propria creatività sempre in bilico tra ironia e satira L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.