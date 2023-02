Riparte una nuova imperdibile edizione de “Lo show dei record”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 18 febbraio 2023) Il 19 febbraio 2023, in prima serata su Canale 5, prenderà il via “Lodei“, il programma che mette in mostra i primati del Guinness Worlds, prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia. Gerry Scotti, uno dei conduttori più eccentrici e sorprendenti della TV, tornerà a condurre il programma per la quarta volta. Dallo Studio 11 di Cologno Monzese, uomini e donne provenienti da ogni parte del mondo sfideranno i propri limiti per entrare nel Guinness Worlds 2023. Il programma offrirà una serie di performance dalle tipologie differenti, capaci di appassionare tutta la famiglia, in un mix di prove spettacolari, ironia e divertimento. Gli sfidanti non saranno raccontati solo come talenti unici, ma Gerry Scotti darà spazio anche alle loro storie di vita. Anche quest’anno le prove in esterna ...