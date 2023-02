Rimborsopoli | Montaruli si dimette | ' Per difendere le istituzioni'

(Di sabato 18 febbraio 2023) La deputata di Fratelli d'Italia ha lasciato la poltrona da sottosegretaria dell'Università dopo la condanna per ...

La deputata di Fratelli d'Italia ha lasciato la poltrona da sottosegretaria dell'Università dopo la condanna per ...Tutto questo, secondo, è " imbarazzante ". Bar, ristoranti, borse, Swarovski, libri. È questo ciò che c'è dietro le spese che si è fatta rimborsare impropriamente, per un totale di circa ...

La sottosegretaria all'università Augusta Montaruli, esponente di Fratelli d'Italia, si è dimessa dopo la condanna definitiva a un anno e sei mesi per peculato nell'ambito dell'inchiesta su Rimborsopo ...Sono certa della mia innocenza". LEGGI ANCHE > Rimborsopoli, la sottosegretaria di FdI Montaruli condannata in Cassazione "Non ho causato alcun ammanco" "Ho la serenità - scrive Montaruli nella ...