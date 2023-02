Rimborsopoli | condannata la meloniana Montaruli

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva la sottosegretaria all’Università Augustadi Fratelli d’Italia a un anno e sei mesi, per l’uso improprio dei fondi del gruppo consiliare del Piemonte, negli anni dal 2010 al 2014, quando era consigliera a Palazzo Lascaris. La sottosegretaria all’Università Augustaè statainvia definitiva a un anno e sei mesi per peculato I giudici supremi hanno applicato uno sconto di pena rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, che nel 2021 l’avevaa un anno e sette mesi. Confermate anche le condanne per l’ex presidente della Regione, il leghista Roberto Cota (un anno e sette mesi) e per l’ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, sempre della Lega, (un anno e 5 mesi).era entrata ...

In primo grado era stataa quattro mesi per finanziamento illecito, in quanto si era fatta rimborsare una spesa di un ristorante per duecento euro dove si era tenuto un incontro elettorale ...La Cassazione condanna l'esponente di FdI a un anno e sei mesi per il casodella Regione ...

Può un pregiudicato fare parte di un governo Soprattutto se è stato condannato per aver usato soldi pubblici per pagare spese private Evidentemente no. Ecco perché il day after della sentenza emessa ...Dimettersi dal governo dopo la condanna in via definitiva per peculato. Nel day after della sentenza emessa dalla Cassazione si moltiplicano le richieste di passo indietro per Augusta Montaruli, deput ...