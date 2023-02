Rimborsopoli | condannata la meloniana Montaruli

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 febbraio 2023) La Corte di Cassazione ha condannato in via definitiva la sottosegretaria all’Università Augustadi Fratelli d’Italia a un anno e sei mesi, per l’uso improprio dei fondi del gruppo consiliare del Piemonte, negli anni dal 2010 al 2014, quando era consigliera a Palazzo Lascaris. L’esponente dell’Esecutivo ha deciso oggi di dimettersi. La sottosegretaria all’Università Augustaè statainvia definitiva a un anno e sei mesi per peculato I giudici supremi hanno applicato uno sconto di pena rispetto alla sentenza della Corte d’Appello di Torino, che nel 2021 l’avevaa un anno e sette mesi. Confermate anche le condanne per l’ex presidente della Regione, il leghista Roberto Cota (un anno e sette mesi) e per l’ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, sempre della Lega, (un ...