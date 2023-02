Rimborsopoli | condanna definitiva per Montaruli Opposizioni | “Deve dimettersi”

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – Diventalaper Augustanel processo sulla cosiddetta ‘’ degli ex consiglieri regionali piemontesi. La Corte di Cassazione ha rideterminato in un anno e sei mesi laper l’attuale sottosegretaria del ministero dell’Università, un mese in meno rispetto a quanto inflitto dalla Corte d’Appello nel processo bis. I supremi giudici hanno confermato anche laper l’ex presidente della Regione, Roberto Cota, a un anno e 7 mesi e a un anno e 5 mesi per l’ex deputato ed ex sindaco di Borgosesia, Paolo Tiramani. L’accusa riguarda spese improprie di fondi destinati al funzionamento dei gruppi del Consiglio regionale. Nei confronti della sottosegretaria Augusta“c’è una...

Tragga lei stessa, in un sussulto di dignità, le conseguenze dellaper peculato e faccia un passo indietro. Cosa ha da dire la presidente Giorgia Meloni sulla sua compagna di partito ...Mulè (Fi): "La sottosegretaria e Fdi valutino sul da fare" Diventa definitiva laper Augusta Montaruli nel processo sulla cosiddetta '' degli ex consiglieri regionali piemontesi. La Corte di Cassazione ha rideterminato in un anno e sei mesi laper l'...

Può un pregiudicato fare parte di un governo Soprattutto se è stato condannato per aver usato soldi pubblici per pagare spese private Evidentemente no. Ecco perché il day after della sentenza emessa ...Dimettersi dal governo dopo la condanna in via definitiva per peculato. Nel day after della sentenza emessa dalla Cassazione si moltiplicano le richieste di passo indietro per Augusta Montaruli, deput ...