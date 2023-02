(Di sabato 18 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il tribunale del Riesame di Napoli ha rimesso inSergio Orsi,deicondannato in passato per collusione con ildei Casalesi, che era stato arrestato nell’aprile 2022 per turbativa d’asta e corruzione con l’aggravante mafiosa in relazione agliconcessi dal(Centro di ricerche aerospaziali) di Capua (Caserta), che secondo la Dda di Napoli sarebbero andate alle aziende di Orsi favorendo in questo modo ildei Casalesi; nella circostanza erano stati arrestati anche dipendenti del. Dopo essere finito in carcere, Orsi era stato posto ai domiciliari dal tribunale del Riesame di Napoli, che aveva escluso la turbativa e l’aggravante mafiosa confermando però la ...

Un approccio di comprovato successo per mitigare e affrontare questa gigantesca sfida è il concetto di compensazione deielettronici , già riconosciuto neglipubblici come soluzione ...Insieme a loro, MMD ha sviluppato un modello di business per estendere una soluzione certificata zeroanche ai monitor , stabilendo così nuovi standard per gligreen. I...

Rifiuti: appalti Cira al clan, imprenditore torna in libertà anteprima24.it

Nuovo appalto per la raccolta rifiuti: i costi per i cittadini ... Unione Monregalese

Affidamenti servizi rifiuti sempre alla stessa ditta ANAC

MMD completa il progetto pilota per lo smaltimento sostenibile dei ... 01Net

Rifiuti, si accelera: appalto per rimuoverli dallo Stir e riattivare la ... Il Sannio Quotidiano

l tribunale del Riesame di Napoli ha rimesso in libertà Sergio Orsi, imprenditore dei rifiuti condannato in passato per collusione.Grosseto: Il Consiglio Generale dell’A NCE Grosseto ha incontrato presso la propria sede, gli onorevoli Marco Simiani, Fabrizio Rossi e la Senatrice Simona Petrucci, parlamentari del territorio e comp ...