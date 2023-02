Ricettazione a Piano di Sorrento | tre uomini finiti in manette

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 18 febbraio 2023)di: tresonoin, mentre l’auto su cui viaggiavano è finita sotto sequestrodi. Giovedì pomeriggio gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in piazza Madonna del Lauro a Meta diun’auto con a bordo tre persone il cui conducente, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo. Ne è nato un inseguimento terminato in corso Italia adidove, gli agenti li hanno bloccati. I poliziotti li hanno controllati rinvenendo nel veicolo una chiave adulterina, una valigia con alcuni ...