Ribaltone meteo | ecco quando arrivano gelo e neve | Giuliacci indica la data

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 febbraio 2023) Le temperature più miti e il cielo sereno degli ultimi giorni rappresentano un assaggio anticipato di primavera o sono destinati a lasciare di nuovo il passo all'inverno? Ildi febbraio continua a riservare sorprese come riporta Mario, volto noto del tempo in tv, che sul suo sito spiega perché a fine mese torneranno freddo, pioggia e. "La lunga fase di tempo asciutto e mite sembra quindi destinata a finire" presto, si legge su.it. Secondo i modelli previsionali più aggiornati, infatti, negli ultimi giorni di febbraio l'alta pressione che ha portato il bel tempo sull'Italia "batterà in ritirata e lascerà libera la strada al ritorno di correnti più fredde e piovose". Secondo alcuni modelli le correnti fredde provenienti dal Nord Atlantico faranno capolino sulla ...