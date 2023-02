Resta con me | anticipazioni 19 febbraio 2023 | una vita stravolta

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 18 febbraio 2023)con me, la fiction con protagonista Francesco Arca, prenderà il via domenica 19su Rai 1 alle ore 21;25 con la messa in onda della prima puntata. In questo appuntamento iniziale, ladi Alessandro Scudieri verrà completamentedalla perdita del figlio che aspettava con la moglie Paola e dalla morte del suo amico Gennaro, che renderà orfano il piccolo Diego. Il poliziotto deciderà di occuparsi del bambino e chiederà il trasferimento all'Unità di intervento notturno.con me, prima puntata: Alessandro e Paola perdono il figlio che aspettano La prima punta dicon me vedrà Alessandro Scudieri, brillante vicequestore della Mobile di Napoli, vivere unafelice. L'uomo, infatti, ha un matrimonio perfetto, ...