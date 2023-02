Renato Zero | video intervista Zero a Zero | «Il pubblico è la ragione primaria della mia vita»

(Di sabato 18 febbraio 2023) La, che presenta– Una sfida in musica, il suo tour con il quale girerà l’Italia da marzo a maggio, e racconta di, di, del suo camerino-sacrestia, dei musicisti e delpresenta nella– Una sfida in musica, il tour con il quale girerà l’Italia da marzo a maggio 2023, raccontando di ...

'Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti'. Così si propone, nel corso della presentazione del suo tour '', quasi un 'faccia a faccia' fra l'artista che fu e quello di ora o, se si preferisce, fra l'uomo e il cantante, anzi l'interprete. ...'Ho scartato l'ipotesi di portare in giro il concerto del Circo Massimo - esordisce- perché lì ho dato tutto. Ho fatto sei serate e due speciali su Canale 5. Così ho scritto uno spettacolo nuovo, uno spettacolo che analizza l'uomo. Lo invita a parlare di più al cuore e ...

Renato Zero sarà il primo ospite di “Che Tempo Che Fa” in onda domenica 19 febbraio alle 20 su Rai 3. L’artista parlerà del suo nuovo tour dal 7 marzo nei principali palasport “Zero a Zero – Una sfida ...Renato Zero è pronto a partire in tour anche nel 2023. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato (in incolpevole ritardo!) i 70 anni e i 55 di ...