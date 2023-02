Renato Zero torna in tour | Voglio che si parli più al cuore che al cellulare

'Ho scartato l'ipotesi di portare in giro il concerto del Circo Massimo - esordisce- perché lì ho dato tutto. Ho fatto sei serate e due speciali su Canale 5. Così ho scritto uno spettacolo nuovo, uno spettacolo che analizza l'uomo. Lo invita a parlare di più al cuore e ...- - >pronto per il nuovo tour '' - Foto di Roberto Rocco . "La provocazione di Rosa Chemical a Sanremo Ogni giorno sui social vado scoprendo un numero di miei sosia abnorme, c'è un ...

Si chiama da Zero a Zero ma, conoscendo l’interprete, difficilmente sarà un pareggio e per di più senza l’emozione di un gol. A 72 anni Renato Zero torna a girare l’Italia con uno spettacolo completam ...“Zero a Zero” è la prossima sfida live dell’artista romano, al via il 7 marzo da Firenze. Lui la disegna così: “Sarà un giro musicale dove mi produrrò per… Leggi ...