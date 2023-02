Renato Zero | “Mandato da Mediaset in trincea contro Sanremo”

(Di sabato 18 febbraio 2023) (Adnkronos) – “Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti”. Così si propone, nel corso della presentazione del suo tour ‘’, quasi un ‘faccia a faccia’ fra l’artista che fu e quello di ora o, se si preferisce, fra l’uomo e il cantante, anzi l’interprete. Che dà una sua ‘interpretazione’ anche della sua assenza al ‘Festival di’ e della sua contemporanea presenza al programma ‘C’è Posta per te’ di Maria De Filippi su Canale5, proprio durante la serata finale all’Ariston. “Sono un professionista, una persona perbene, mai fatto speculazioni”, ci tiene a dire affrontando l’argomento ‘televisivo’ della sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi e la contemporanea rinuncia ad andare a. “Ero stato interpellato da Amadeus ...

Dovetrovi le energie per portare avanti i suoi mille progetti è probabilmente un segreto che si porterà con sé fino all'ultimo giorno, lasciandoci orfani della formula magica che gli ha ...Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato (in incolpevole ritardo) i 70 anni e i 55 di carriera con sei concerti - evento tutti sold ...

Renato Zero, Rosa Chemical: «Ho tanti sosia, ma l’originale vince sempre, non bisognerebbe mandare i ragazzi... Corriere della Sera

Renato Zero contro Rosa Chemical e il bacio a Fedez: «La colpa è di chi lo fa cantare» ilmessaggero.it

Musica, Renato Zero presenta nuovo tour: "Il palco è verifica costante che non sono cambiato" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sanremo 2023, Renato Zero contro Rosa Chemical: la colpa è di chi lo fa cantare Il Tempo

Renato Zero torna in tour: «Rosa Chemical L'originale vince sempre» Vanity Fair Italia

Roma, 18 feb. (askanews) - Prosegue anche nel 2023 la favola in musica di Renato Zero. Sulla scia dei monumentali festeggiamenti al Circo Massimo, dove lo scorso autunno ha celebrato (in incolpevole r ...Roma, 18 feb. (Adnkronos) - 'Io non sono un cantante, sono un interprete dei sentimenti'. Così si propone Renato Zero, nel corso della ...