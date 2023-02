Renato Zero boccia Rosa Chemical e la Rai | “Non è colpa sua ma di chi lo manda in onda”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 febbraio 2023) “non era preparato per andare a Sanremo: non doveva andare in”: parola di, che a Milano per presentare il nuovo tour. “Non èdi, ma di chi ritiene che la musica sia solo performance ein scena persone che non hanno ancora quella preparazione artistica”, incalza. “Di chi ritiene che la musica sia una velleità”. “Finche’ c’e’ questa mentalita’ – dice il cantante che negli anni 70 era davvero trasgressivo e di rottura – io assolvo questi ragazzi, mi rendo conto che non trovare un’identità è un fatto grave. La responsabilita’ e’ di chipersone che non sono ancora corredate, che non hanno ancora quella giusta ...