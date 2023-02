Relay | Riz Ahmed e Lily James reciteranno nel thriller di David Mackenzie

Leggi su screenworld

(Di sabato 18 febbraio 2023) Rizguideranno il cast di, il nuovodi, regista di Hell or High Water. Come riportato in esclusiva da Deadline, il film è stato presentato all’European Film Market ed è prodotto da Basil Iwanyk di Thunder Road (John Wick), Gillian Berrie edi Sigma, e Teddy Schwarzman di Black Bear (The Imitation Game). In, Riz(The Sound of Metal, Venom) interpreterà Tom, un “riparatore” di livello mondiale specializzato nell’intermediazione di profitti lucrativi tra società corrotte e individui che minacciano la loro rovina. Mantiene segreta la sua identità attraverso una pianificazione meticolosa e segue sempre una serie di regole rigorose. Ma quando un giorno ...