Reggina | gioia e dolore per Fabbian! Altro gol ma poi ingenuità con il Cittadella

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 febbraio 2023) Apre le marcature Giovanni Fabbian al 20? del primo tempo con l’ottavo gol stagionale (vedi QUI), ma poi rovina tutto con un’. Incredibile vittoria in rimonta delinizialmente sotto di due gol, periodo nero per Filippo Inzaghi.– Incredibile vittoria in rimonta delin casa con la, nel primo tempo avanti di due gol. Prosegue il periodo nero della squadra allenata da Filippo Inzaghi, alla quarta sconfitta consecutiva, la quinta nelle ultime sei disputate. La partita si mette in discesa con il gol del solito Giovanni Fabbian al 20?, che dagli sviluppi di un calcio d’angolo impatta di testa. Grandedel centrocampista in prestito dall’Inter che sempre nel primo tempo si fa ammonire due volte lasciando i suoi compagni di squadra in ...