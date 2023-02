(Di sabato 18 febbraio 2023) MILANO – Quante volte la serata di Sansi è conclusa in modi non proprio romantici? Quante volte è stato necessario fare posto in casa a unpoco gradito? La festa degli innamorati e dell’amore è spesso fonte di gioia, ma può capitare che alcuni regali risultino poco adatti a chi li riceve, magari perché doppioni o non più adatti alla propria personalità o allo stile della propria casa. Con Wallapop – la piattaforma leader nella compradi prodotti second hand, che promuove un modello di consumo responsabile e sostenibile – è facile mettere a disposizione degli acquirenti i propri oggetti “indesiderati”, approfittando delle diverse categorie presenti in piattaforma e della facilità e sicurezza dei processi di compra. Anche unapparentemente inutilizzabile può ...

Roma - Un 'ospite' che è arrivato nel 2017 e non è andato più via, nonostante a tratti fosse rimasto in silenzio acquattato in un angolo. Il tempo di illudere. Gianluca Vialli all'inizio aveva provato a ...ROMA - È morto oggi a 58 anni Gianluca Vialli, da cinque anni lottava contro un tumore. Un "ospite" che è arrivato nel 2017 e non è andato più via, nonostante a tratti fosse rimasto in silenzio acquattato in un angolo. Il tempo di illudere. Gianluca Vialli all'inizio aveva provato a ...

Regalo indesiderato per San Valentino Mettetelo in vendita con Wallapop! L'Opinionista

San Valentino, ecco alcune idee originali per regali a meno di 50 ... Trend-online.com

Regali di Natale difettosi o indesiderati: cosa fare. I consigli dell'Aduc QUOTIDIANO NAZIONALE

come riciclare un regalo, suggerimenti, modi, oggetti, idee, consigli Tag24

Meloni e Berlusconi, scambio di ruoli. La leader di Fdi tiene testa a Macron Affaritaliani.it

Preoccupati i residenti di Tenne, frazione folignate, per l'installazione di un'antenna. Convocata una commissione consiliare di garanzia ...E se il tuo lui ama i motori, ci sono tantissimi accessori che puoi acquistare per l'auto o la moto: in questo caso, meglio conoscere bene i suoi gusti per evitare di comprare un regalo indesiderato.